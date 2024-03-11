В Удмуртии утверждена региональная программа борьбы с сахарным диабетом

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили внедрение региональной программы по борьбе с сахарным диабетом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Задачами региональной программы являются: разработка шагов по повышению качества оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом, внедрение и соблюдение действующих клинических рекомендаций ведения пациентов, организация внутреннего контроля качества оказания медпомощи.

Также среди задач региональной программы — проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска развития диабета, организация и проведение просветительских программ для населения, совершенствование системы первичной медико-санитарной помощи пациентам и материально-технической базы.

Отмечается, что в 2022 году смертность от сахарного диабета составила 26,7 случаев на 100 тыс. населения. Рост по сравнению с 2021 годом составил 2,1%.