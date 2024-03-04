Ижевск. Удмуртия. Более 1 300 многодетных мам Удмуртии досрочно вышли на пенсию в 2023 году. Как сообщили в отделении Социального фонда РФ по республике, многодетные мамы имеют право выйти на пенсию досрочно по нескольким причинам.

В 50 лет пенсию назначают женщинам, воспитавшим пятерых и более детей, в 56 лет — мамам четверых детей, в 57 лет — троих детей.

В Удмуртии в 2023 году правом выйти на пенсию досрочно воспользовались 1 313 жительниц региона, 684 из которых воспитали троих детей, 124 — четверых детей и 505 — пятерых и более детей.

«Для назначения данного вида пенсии для женщин есть ряд важных условий. Это — наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициента. Правом на получение страховой пенсии досрочно обладают также мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав или по каким-то причинам оставила детей до исполнения им 8 лет, она может выйти на пенсию только на общих основаниях», — рассказала заместитель управляющего отделением Социального фонда России по УР Елена Никулина.

Кроме того, право выйти на заслуженный отдых досрочно имеет один из родителей ребёнка с инвалидностью. Матери ребёнка в таком случае пенсия назначается в 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет, а отцу — в 55 лет. Если досрочно на пенсию уходит отец ребёнка, то страховой стаж у него должен быть не менее 20 лет. В 2023 году данным правом воспользовались 588 жителей Удмуртии.

Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или клиентских службах отделения СФР по Удмуртии. Также можно обратиться в единый контакт-центр Отделения по бесплатному номеру телефона 8-800-200-13-16.