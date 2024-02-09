Жителя Удмуртии осудили за унижения и избиение 14-летнего сына

Якшур-Бодья. В Якшур-Бодьинском районе осуждён 58-летний мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с сыном. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.

С сентября 2022 года по январь 2023 года мужчина устраивал ссоры со своим 14-летним сыном, в ходе которых оскорблял его и наносил побои. Следствием такого поведения отца стало нарушение психического развития и формирования личности парня.

Нерадивого отца признали виновным по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.