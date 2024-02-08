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В Удмуртии возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении заключённого

14:45, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении заключённого
14:45, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реабилитация нацизма
Фото: Мэтью Ансли на Unsplash
49
0

Мужчина отрицал преступления нацистов.

Ижевск. Удмуртия. В отношении заключённого одной из удмуртских колоний возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Заключённый придерживается радикальных взглядов. Находясь в среде осужденных, он публично отрицал факты преступления нацистов в годы Второй Мировой войны, кроме того, обвиняемый распространял заведомо ложную информацию о деятельности СССР в период глобального конфликта 1939-1945 годов.

Причастность мужчины к совершению преступления выявлена сотрудниками УФСБ по Удмуртии совместно с региональным УФСИН и Следкомом.

Теперь заключённому по делу о реабилитации нацизма грозит до трёх лет лишения свободы. 

14:45, 08 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реабилитация нацизма