В Удмуртии возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении заключённого

Ижевск. Удмуртия. В отношении заключённого одной из удмуртских колоний возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Заключённый придерживается радикальных взглядов. Находясь в среде осужденных, он публично отрицал факты преступления нацистов в годы Второй Мировой войны, кроме того, обвиняемый распространял заведомо ложную информацию о деятельности СССР в период глобального конфликта 1939-1945 годов.

Причастность мужчины к совершению преступления выявлена сотрудниками УФСБ по Удмуртии совместно с региональным УФСИН и Следкомом.

Теперь заключённому по делу о реабилитации нацизма грозит до трёх лет лишения свободы.