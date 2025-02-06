Ижевск. Удмуртия. В результате обмена пленными между ВС РФ и ВСУ на родину вернётся уроженец Удмуртии. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии.

Всего из плена вернулось 150 военнослужащих России. Сейчас они находятся на территории Беларуси. Им оказывается вся необходимая помощь, также они получили возможность связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – говорится в сообщении.