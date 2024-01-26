Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

В Удмуртии более 400 детей-сирот обеспечили жильём в 2023 году

13:45, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии более 400 детей-сирот обеспечили жильём в 2023 году
13:45, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#жилье для детей-сирот\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
227
0

В этом году на обеспечение сирот жильём направят 904 миллиона рублей.

Ижевск. Удмуртия. За 2023 год в Удмуртии 415 детей-сирот получили поддержку при решении вопроса жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В этом году на обеспечение детей-сирот жильём выделят 904 миллиона рублей, что на 70 миллионов больше показателей прошлого года.

500 миллионов планируют выделить на самостоятельное приобретение жилья сиротами. На это они могут претендовать по достижению 23-летнего возраста. Благодаря этой поддержке в 2023 году 318 человек улучшили свои жилищные условия.

На оставшиеся 404 миллиона рублей приобретут квартиры на первичном и вторичном рынках жилья Удмуртии. В прошлом году Минстрой республики приобрёл таким образом 97 квартир, впоследствии включённых в специализированный жилищный фонд.

Министерство планирует разместить закупки на приобретение квартир в Ижевске, Глазове, Завьялово, а также в посёлках Новый и Яр. Помимо этого, принимаются коммерческие предложения в Кезу, Балезино, Шаркане и Грахово.

13:45, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#жилье для детей-сирот\n#Удмуртия