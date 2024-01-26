В Удмуртии более 400 детей-сирот обеспечили жильём в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. За 2023 год в Удмуртии 415 детей-сирот получили поддержку при решении вопроса жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В этом году на обеспечение детей-сирот жильём выделят 904 миллиона рублей, что на 70 миллионов больше показателей прошлого года.

500 миллионов планируют выделить на самостоятельное приобретение жилья сиротами. На это они могут претендовать по достижению 23-летнего возраста. Благодаря этой поддержке в 2023 году 318 человек улучшили свои жилищные условия.

На оставшиеся 404 миллиона рублей приобретут квартиры на первичном и вторичном рынках жилья Удмуртии. В прошлом году Минстрой республики приобрёл таким образом 97 квартир, впоследствии включённых в специализированный жилищный фонд.

Министерство планирует разместить закупки на приобретение квартир в Ижевске, Глазове, Завьялово, а также в посёлках Новый и Яр. Помимо этого, принимаются коммерческие предложения в Кезу, Балезино, Шаркане и Грахово.