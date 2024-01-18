Обвиняемого в вымогательстве ижевского адвоката отправили под стражу на два месяца

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска принял решение о мере пресечения в отношении адвоката Адвокатской палаты Удмуртии, обвиняемого в вымогательстве денег у своей клиентки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии, пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Предварительное следствие установило, что с декабря 2023 года по 16 января 2024 года обвиняемый требовал у своей клиентки 15 млн рублей под угрозой разглашения позорящих женщину сведений, которые стали ему известны в ходе оказывания клиентке юридических услуг.

16 января потерпевшая передала 2 млн рублей. После получения средств мужчину задержали сотрудники УФСБ.

На суде сторона защиты просила не изолировать обвиняемого от общества. Индустриальный суд решил отправить мужчину под стражу на 2 месяца — до 15 марта 2024 года.