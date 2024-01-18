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Обвиняемого в вымогательстве ижевского адвоката отправили под стражу на два месяца

14:25, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Обвиняемого в вымогательстве ижевского адвоката отправили под стражу на два месяца
14:25, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
148
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#вымогательство
Фото: Скриншот из видео (МВД по УР)
148
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Злоумышленник получил от своей клиентки 2 млн рублей за неразглашение компрометирующей информации.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска принял решение о мере пресечения в отношении адвоката Адвокатской палаты Удмуртии, обвиняемого в вымогательстве денег у своей клиентки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии, пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. 

Предварительное следствие установило, что с декабря 2023 года по 16 января 2024 года обвиняемый требовал у своей клиентки 15 млн рублей под угрозой разглашения позорящих женщину сведений, которые стали ему известны в ходе оказывания клиентке юридических услуг.

16 января потерпевшая передала 2 млн рублей. После получения средств мужчину задержали сотрудники УФСБ.

На суде сторона защиты просила не изолировать обвиняемого от общества. Индустриальный суд решил отправить мужчину под стражу на 2 месяца — до 15 марта 2024 года.

14:25, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
148
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#вымогательство