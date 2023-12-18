Шарканский район Удмуртии достиг показателя в 90 000 тонн молока за год

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе Удмуртии достигли нового рекорда по надоям — 90 тысяч тонн молока. Об этом в соцсетях сообщил глава района Василий Муклин.

Он отметил, что третий год подряд в декабре селяне радуют нас успехами в молочном скотоводстве. 16 декабря 2021 года достигли 70 тысяч тонн, 19 декабря 2022 года — 80 тысяч тонн. Сегодня, 18 декабря, сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства района вновь поставили очередной производственный рекорд по надою молока — 90 тысяч тонн», — рассказал Василий Муклин.

Он подчеркнул, что это заслуга каждого работника сельского хозяйства: операторов машинного доения, животноводов, механизаторов, специалистов.

«Мы верим, что благодаря слаженной работе и совместным усилиям очередной рубеж в 100 тысяч тонн покорится нашим селянам уже в ближайшей перспективе», — поделился глава района.