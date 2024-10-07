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Почти 150 человек съехались в Ижевск на День грибника

17:25, 07 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти 150 человек съехались в Ижевск на День грибника
17:25, 07 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
538
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грибы
Фото: Ольга Рекротюк
538
0

Любители «тихой охоты» закрыли очередной сезон.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на празднования Дня грибника собрались любители «тихой охоты» из разных уголков Удмуртии. Как рассказал «Сусанину» организатор и идейный вдохновитель празднования, герой недавнего интервью редакции, Даниил Моисеев, энтузиастов собралось около полутора сотен. Количество их год от года лишь увеличивается.

«Весь праздничный день был пропитан колоритом традиционных удмуртских мотивов. Участники, облачённые в народные костюмы, с азартом включались в конкурсы, отправлялись на поиски лесных даров, водили задорные хороводы и наслаждались разнообразием грибных яств», — рассказал собеседник.

Он отметил, что трогательным моментом праздника стало выступление Марии Толстухиной с исполнением известной песни «Бабушек из Бураново». Кульминацией праздника стало исполнение негласного «Гимна грибников Удмуртии».

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17:25, 07 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
538
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грибы