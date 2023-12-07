Значок с изображением традиционной семьи для многодетных родителей может появиться в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии поддержал идею создания значка для родителей многодетных семьей. Предложение поступило ему в ходе прямой линии 7 декабря.

«Для поднятия статуса многодетной семьи можно в Удмуртии ввести свою традицию — при получении статуса «Многодетная семья» вручать отличительный значок с изображением традиционной семьи, чтобы один из родителей мог есть носить, примерно, как депутаты носят», — обратилась к главе региона Ирина Мальцева-Хузина.

«Это будет ещё более важный знак отличия, чем депутат. Подумаем, почему бы нет», — отметил Александр Бречалов.