В Удмуртии выявлен второй случай африканской чумы свиней

Грахово. Удмуртия. В Граховском районе охотники добыли двух кабанов, которые оказались заражены африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает ГУ ветеринарии по Удмуртии.

Это уже второй выявленный в Удмуртии случай выявления АЧС. Заражённые кабаны были добыты у деревни Котловки Граховского района.

Ветеринары проводят мероприятия по предотвращению распространения болезни. Определены границы инфицированных объектов. Трупы кабанов сожгли, на месте охоты установлены дизбарьеры, а также установлен круглосуточный пост ветконтроля.

Напомним, в августе 2023 года заражённый АЧС кабан был обнаружен в Алнашском районе.