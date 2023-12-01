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В Удмуртии выявлен второй случай африканской чумы свиней

17:20, 01 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии выявлен второй случай африканской чумы свиней
17:20, 01 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Грахово\n#Удмуртия\n#АЧС
Фото: unsplash.com
13
0

Два заражённых кабана были обнаружены в Граховском районе.

Грахово. Удмуртия. В Граховском районе охотники добыли двух кабанов, которые оказались заражены африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает ГУ ветеринарии по Удмуртии.

Это уже второй выявленный в Удмуртии случай выявления АЧС. Заражённые кабаны были добыты у деревни Котловки Граховского района.

Ветеринары проводят мероприятия по предотвращению распространения болезни. Определены границы инфицированных объектов. Трупы кабанов сожгли, на месте охоты установлены дизбарьеры, а также установлен круглосуточный пост ветконтроля.

Напомним, в августе 2023 года заражённый АЧС кабан был обнаружен в Алнашском районе.

17:20, 01 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
13
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#АЧС