Ижевчанин предстал перед судом за публикацию в соцсетях интимных фото своей жены

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за публикацию откровенных снимков жены в одной из социальных сетей. Мужчина получил штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В августе текущего года между супругами произошёл конфликт. 45-летний мужчина, испытывая личную неприязнь к супруге, опубликовал её интимные фотографии в одной из соцсетей.

Мужчину признали виновным в «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Он добровольно признался в содеянном и способствовал расследованию. Суд оштрафовал фигуранта на 20 тыс. рублей.