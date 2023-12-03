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Ижевчанин предстал перед судом за публикацию в соцсетях интимных фото своей жены

15:15, 03 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанин предстал перед судом за публикацию в соцсетях интимных фото своей жены
15:15, 03 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#личная жизнь\n#суд
Фото: unsplash.com
133
0

Произошло это на фоне ссоры в семье.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за публикацию откровенных снимков жены в одной из социальных сетей. Мужчина получил штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В августе текущего года между супругами произошёл конфликт. 45-летний мужчина, испытывая личную неприязнь к супруге, опубликовал её интимные фотографии в одной из соцсетей.

Мужчину признали виновным в «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Он добровольно признался в содеянном и способствовал расследованию. Суд оштрафовал фигуранта на 20 тыс. рублей.

15:15, 03 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#личная жизнь\n#суд