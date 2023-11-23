Одарённые дети из Удмуртии посетили выставку-форум «Россия» в Москве

Москва. Удмуртия. 46 участников «Движения первых» из Удмуртии стали гостями международной выставки-форума «Россия» (0+). Одарённые дети 7-17 лет, показавшие высокие результаты в учёбе, спорте и творчестве посетили стенды регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В группу школьников из Удмуртии попала 15-летняя спортсменка из села Италмас Ульяна Петрова. Она занимается лыжами и биатлоном. Кроме этого, в круг интересов девушки входит исследовательская и проектная деятельность. Ульяна Петрова заняла третье место во всероссийской научно-практической конференции им. Н. И. Лобачевского в Казанском федеральном университете. Также в её копилке победа и приз муниципального этапа олимпиад по биологии, русскому языку и технологии.

«На выставке ВДНХ увидела достижения страны в разных областях, поучаствовала в мастер-классах. Это отличная возможность в короткий срок познакомиться практически со всей страной», – отметила Ульяна.

Также выставку посетила Полина Барбакова, воспитанница театральной студии «Сказка» в Можге. За шесть лет творческой деятельности она успела занять призовые места во множестве конкурсов, как с коллективом, так и сольно. С прошлого года она играет в Можгинском молодежном народном театре.

«На ВДНХ я была всего один раз. Поэтому мне захотелось совместить приятное с полезным – снова побывать в этом прекрасном месте, отдохнуть от учебы и повседневных дел, а также провести время с пользой в веселой компании активных ребят», – говорит Полина.

Инициатива создания «Движения Первых» получила поддержку Президента России Владимира Путина. Цель работы детской и молодёжной организации соответствуют целям нацпроекта «Образование».

Выставка-форум «Россия» (0+) продлится до 12 апреля 2024 года. 5 декабря на ВДНХ состоится День Удмуртии – вход в павильон свободный.