Сарапульские спасатели пришли на помощь собаке, упавшей в яму с водой

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасатели помогли бездомной собаке выбраться из ямы с водой. Об этом сообщает ПСС Удмуртии.

Утром 16 июля местная жительница сообщила о попавшей в беду собаке. Животное упало в яму с водой на дне. Прибывшие спасатели опустили в лестницу и помогли хвостатой выбраться на поверхность.

«Спасатели Поисково-спасательной службы нередко выезжают на помощь животным, попавшим в беду. В случае с питомцами специалисты оценивают в первую очередь серьёзность ситуации, и, если животное не может выбраться самостоятельно, незамедлительно едут на вызов», — сообщили в ПСС Удмуртии.

Если вы увидели животное, которому нужна помощь человека, не проходите мимо — обратитесь в поисково-спасательную службу Удмуртии по телефону 112.



