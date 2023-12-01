Жители Удмуртии смогут принять участие в акции по подкормке птиц в зимний период

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии призывают принять участие в акции «Зимняя кормушка» (18+), посвящённая поддержке уличных птиц в это холодное время года. Об этом сообщатся в группе Удмуртского ботанического сада.

Чтобы принять участие, необходимо изготовить кормушку из любых материалов или взять готовую, разместить её в удобном для птиц месте и регулярно подкармливать пернатых. Также нужно сфотографировать кормушку, питающихся в ней птиц и то, как вы их подкармливается.

Снимки необходимо отправить в личные сообщения сообщества ботанического сада в соцсети «ВКонтакте». Фотографии опубликуют на странице сада и отметят благодарностями.

«Зима — это не только волшебное и сказочное время, но и период, когда наши пернатые друзья подвергаются одному из самых тяжелейших испытаний. А ведь всем известно, что сытой птице и мороз не страшен. Поэтому птицам надо помогать пережить зиму - иначе они погибнут», — сообщили в Удмуртском ботаническом саде.