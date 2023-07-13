Пьяный водитель на машине ГБР протаранил столб на улице Ворошилова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вечером 12 июля автомобиль «Рено Логан» врезался в столб. Об этом сообщает пресс-службу 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.

ДТП произошло в районе кольца на перекрёстке улиц 9 января и Ворошилова.

Установлено, что автомобиль, принадлежащий одной из групп быстрого реагирования, около 22:00 протаранил столб. Водитель не справился с управлением. У него также были замечены признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.