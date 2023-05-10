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Около 88 тысяч жителей Удмуртии приняли участие в массовых мероприятиях в День Победы

14:00, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Около 88 тысяч жителей Удмуртии приняли участие в массовых мероприятиях в День Победы
14:00, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Удмуртия\n#общественная безопасность\n#День Победы
Фото: ИА "Сусанин"
123
0

Нарушений общественного порядка не допущено.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Удмуртии приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территории республики в период проведения праздничных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне мероприятия специалисты кинологической службы ОМОН «Барс» обследовали места массового пребывания граждан на предмет антитеррористической защищённости, а непосредственно во время массовых гуляний за общественным порядком и безопасностью следили совместные патрули, состоявшие из сотрудников Росгвардии и сотрудников республиканского МВД. Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии были максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий и концертов.

Всего на территории 33 населённых пунктов республики проведено 144 массовых мероприятия, приуроченных к 78-й годовщине Победы. Общее количество участников составило около 88 000 человек.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов нарушений общественного порядка не допущено.

14:00, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Удмуртия\n#общественная безопасность\n#День Победы