Около 88 тысяч жителей Удмуртии приняли участие в массовых мероприятиях в День Победы

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Удмуртии приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территории республики в период проведения праздничных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне мероприятия специалисты кинологической службы ОМОН «Барс» обследовали места массового пребывания граждан на предмет антитеррористической защищённости, а непосредственно во время массовых гуляний за общественным порядком и безопасностью следили совместные патрули, состоявшие из сотрудников Росгвардии и сотрудников республиканского МВД. Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии были максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий и концертов.

Всего на территории 33 населённых пунктов республики проведено 144 массовых мероприятия, приуроченных к 78-й годовщине Победы. Общее количество участников составило около 88 000 человек.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов нарушений общественного порядка не допущено.