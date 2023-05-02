Таксист из Воткинска предотвратил мошенничество в отношении 92-летней пенсионерки

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске водитель такси предотвратил хищение денег у 92-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Утром пенсионерке позвонила девушка и представилась внучкой. Она сообщила, что устроила аварию, в которой пострадал человек, и, чтобы избежать уголовной ответственности, ей нужны деньги. Злоумышленница попросила собрать все наличные средства и передать их мужчине, который подъедет к дому бабушки. В результате пенсионерка завернула 100 тыс. рублей в газету и вынесла на улицу, но таксист отказался брать посылку и позвонил в полицию.

Выяснилось, что мужчина принял заказ от диспетчера службы такси, после чего в сообщении клиент попросил по указанному адресу забрать деньги у женщины, которая якобы является его родственницей. Злоумышленник указал, что на его счет нужно перевести 90 тыс. рублей, а 10 тыс. рублей таксист может оставить себе. Таким образом водитель понял, что общается с мошенниками и убедил пенсионерку в том, что ее обманывают.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 УК России («Покушение на мошенничество»). Мужчину поблагодарили за оказание содействия органам внутренних дел и активную гражданскую позицию.