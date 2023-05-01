Автопробег «Живёт Победа в поколениях» пройдет по Малопургинскому и Киясовскому районам

Киясово. Удмуртия. Во время автопробега «Живёт Победа в поколениях» водители посетят 12 населённых пунктов Удмуртии. Об этом сообщает администрация Киясовского района в соцсети «ВКонтакте».

8 мая в 08:30 колонна начнет движение по маршруту: село Яган-Докья - село Подгорное - деревня Старая Салья - деревня Ермолаево - деревня Карамас-Пельга - деревня Лутоха - село Киясово - деревня Байситово - село Кечево - деревня Пуро-Можга - деревня Чутожмон - Малая Пурга. Жители каждого населенного пункта проведут встречу-митинг.

В автопробеге проедут 6 единиц раритетной техники: выпущенные в 1949 году и 1954 году мотоциклы Иж-49 и М-72 соответственно, а также автомобиль ГАЗ-67 1952 года выпуска, три машины ГАЗ-69 1969 года, а также авто 1975 года выпуска. Помимо этого участниками мероприятия станут бойцы, входившие в группу советских войск в Германии, и военные, служившие в Воздушно-десантных войсках, Военно-морском флоте России, пограничники и все желающие из других родов войск. В общей сложности автопробег проедет 250 км.

Благодаря этому мероприятию школьники, молодёжь и жители сел и деревень увидят историческую форму солдат, раритетную технику, экспонаты солдатского быта, флаги родов войск Советской и Российской Армии.