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В Конституцию Удмуртии внесли изменения, касающиеся главы республики

09:55, 19 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Конституцию Удмуртии внесли изменения, касающиеся главы республики
09:55, 19 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1039
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#Конституция
Фото: ИА «Сусанин»
1039
0

Поправки приняты региональным парламентом в конце марта 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. В статью 44 Конституции Удмуртской Республики внесены поправки. Соответствующий закон опубликован на сайте главы и правительства региона.

В статье 44 говорится о главе Удмуртии. Первая её часть осталась в редакции 2011 года: Глава Удмуртской Республики является высшим должностным лицом Удмуртской Республики и возглавляет высший исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики — Правительство Удмуртской Республики.

Изменения внесены во вторую часть статьи. В редакции 2011 года она гласит: Глава Удмуртской Республики выступает гарантом Конституции Удмуртской Республики, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает законность и правопорядок. 

В новой редакции эта часть изложена так: Глава Удмуртской Республики выступает гарантом Конституции Удмуртской Республики, обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина, законность, правопорядок и общественную безопасность.

Поправки приняты Госсоветом республики 28 марта 2023 года. Закон подписан главой Удмуртии и вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования (18 апреля 2023 года).

09:55, 19 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1039
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#Конституция