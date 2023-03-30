Председатель Гордумы Можги Андрей Чернов вернулся из зоны СВО

Можга. Удмуртия. Председатель Гордумы Можги Андрей Чернов, добровольно отправившийся осенью 2022 года в зону проведения спецоперации, вернулся домой. Отпуск продлится недолго - через две недели он снова отправится в зону боевых действий. «Я по-прежнему уверен, что сегодня мы обязаны отстоять интересы нашей страны для своих потомков, так же как на протяжении многих веков ее отстаивали наши предки», – поделился Андрей Чернов с «Сусаниным».

На СВО Андрей Леонидович провел более пяти месяцев. «Страшновато было, когда заезжали за ленточку, когда закидывали на передок. Больше, наверное, пугает страх неизвестности. Надо сказать, инстинкт самосохранения работает безотказно и там. Важно уметь управлять своим чувством страха, иначе он будет управлять тобой, это может привести к панике, а это недопустимо», – рассказал доброволец.

Вдалеке от дома весточки от родных и близких, письма от детей со всей страны - большая поддержка боевого духа военнослужащих.

«Многие часто вспоминают родной дом, делятся своими чувствами о семье. Особенно такие моменты обостряются, когда на фронт приходят посылки из дома. Тут, надо сказать, во многом помогает поддержка от руководства Республики и всех, кто причастен к организации доставки посылок на передовую. Особые чувства испытываешь, когда открываешь картонную коробку, с теплом и заботой упакованную руками родных и близких. Очень трогательно бывает смотреть на бойцов, когда они распечатывают детские письма», – рассказал Андрей Чернов.

Немаловажную роль играют взаимопонимание и дружеская атмосфера среди бойцов. По словам можгинца, все относятся друг к другу «по-братски». «Даже обращения в диалоге друг к другу начинаются с «Братцы…». В нашем полку все из Удмуртии. Надо сказать, что там формируется настоящее боевое братство, которое надолго сохранится в сознании каждого, кто пережил зиму бок о бок в тесных, сырых блиндажах и питается с одного котелка вот уже на протяжении нескольких месяцев. Я уже не говорю о выполнении боевых задач», – поделился с «Сусаниным» председатель Гордумы Можги.

За время пребывания на СВО в родном городе Андрея Чернова произошли изменения в руководстве – с поста главы ушел Михаил Трофимов. 30 марта депутаты тайным голосованием выберут нового мэра. «Я постарался подгадать под это мероприятие свой очередной отпуск, и у меня получилось. Надеюсь, что новоиспеченный руководитель города, молодой энергичный, достаточно деловой, сделает вклад в улучшение качества жизни можгинцев», – сказал Андрей Леонидович.