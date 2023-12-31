Бишкек. Кыргызская Республика. Снежный барс стал национальным символом Киргизии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу президента Садыра Жапарова.

Лидер страны подписал соответствующий указ.

Согласно документу, власти Киргизии должны принять меры по защите численности снежного барса, а также разработать логотип и проработать вопрос, где этот символ будет использоваться.

Хищник внесен в Красный список Международного союза охраны природы.