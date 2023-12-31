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Снежный барс стал национальным символом Киргизии

16:50, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Снежный барс стал национальным символом Киргизии
16:50, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
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#Киргизия\n#животные\n#защита
Фото: unsplash.com (Robert Sachowski)
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В стране примут меры по сохранению численности животного.

Бишкек. Кыргызская Республика. Снежный барс стал национальным символом Киргизии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу президента Садыра Жапарова.

Лидер страны подписал соответствующий указ. 

Согласно документу, власти Киргизии должны принять меры по защите численности снежного барса, а также разработать логотип и проработать вопрос, где этот символ будет использоваться.

Хищник внесен в Красный список Международного союза охраны природы.

16:50, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
15
0
#Киргизия\n#животные\n#защита