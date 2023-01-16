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За минувшие выходные у рыбаков на Каме в Удмуртии изъяли более 20 предметов для незаконной ловли рыбы

09:40, 16 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За минувшие выходные у рыбаков на Каме в Удмуртии изъяли более 20 предметов для незаконной ловли рыбы
09:40, 16 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
2980
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыбалка\n#нарушения
Фото: ОСВОД по Удмуртии
2980
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В отношении нарушителей было составлено 9 административных протоколов.

Сарапул. Удмуртия. В минувшие выходные, 14 и 15 января, на Каме в Удмуртии прошли рейды по выявлению незаконных способов ловли рыбы. Об этом сообщается в группе региональной общественной организации «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике» (ОСВОД) в соцсети «ВКонтакте».

В рейдах участвовали сотрудники Сарапульского отделения ОСВОД и регионального отдела Средневолжского территориального управления федерального агентства по рыболовству. Они обследовали территорию от Чайковского до деревни Межная в Сарапульском районе. 

В результате было составлено 9 административных протоколов, а также извлечено 600 м сетей и изъято более 20 предметов незаконного лова рыбы.

09:40, 16 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
2980
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыбалка\n#нарушения