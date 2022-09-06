Жители Удмуртии начнут получать предложения о капремонте

Ижевск. Удмуртия. Жители многоквартирных домов в Удмуртии получат предложения о проведении работ по капремонту. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фонд капитального ремонта разошлет более 160 таких писем. Предложения получат жители домов, которые накапливают средства на общем счете Регоператора и вошли в краткосрочный план капремонта на 2023 год.

В письмах горожанам расскажут, какие работы и на какие средства проведут в их доме. Так как при минимальном взносе жильцов фонд не может финансировать ремонт дома сверх предельной стоимости, люди могут подумать о дополнительной плате.

После получения предложений собственники должны будут провести собрание и решить, проводить ремонтные работы или нет. При принятии решения важно учитывать не менее 2/3 голосов от общего числа собственников.

Помимо этого на собрании жильцы должны обсудить перечень предстоящих работ, их предельную стоимость, выбрать человека, кто будет принимать выполненный капремонт и заполнить согласие на доступ к общему имуществу в доме.

Протокол общего собрания нужно направить в адрес НУО «Фонд капитального ремонта в УР» до 1 ноября.