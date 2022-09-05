Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил рабочих Воткинского завода за вклад в обороноспособность России

Воткинск. Удмуртия. Удмуртию 5 сентября с рабочим визитом посетил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Одной из точек посещения стало старейшее предприятие республики — Воткинский завод. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Вячеслав Володин встретился и пообщался с рабочими предприятия, поблагодарил за труд на благо страны и ответил на заданные вопросы.

Рабочие рассказали, что предприятие находится на подъёме, в том числе благодаря государственному заказу. Также воткинцы поделились, что много лет в городе остаются неразрешёнными два важные проблемы: качество дорог, тротуаров и состояние здания детской поликлиники.

«Продукция легендарного завода как никогда необходима стране. Вы делаете все для того, чтобы поддержать нашу обороноспособность, защитить государство. И у вас это получается. Нам надо сделать все для того, чтобы жизнь людей была комфортной, благоустроить город. И давайте так будем задачу решать. Я со своей стороны буду Александру Владимировичу (Бречалову, — прим. редакции) помогать. Работу по комплексному благоустройству города и социальных объектов разобьём на этапы и будем подводить итоги каждый год», — сказал Володин.

На протяжении более 60 лет и в настоящее время предприятие производит боевые ракеты. За это время в войска поставлено 14 видов оперативно-тактических и стратегических ракетоносителей наземного и морского базирования. Данное вооружение гарантирует суверенитет государства.

«Сегодня завод загружен работой в три смены. Открыто более 500 вакансий при средней заработной плате 53 тысячи рублей. Помимо того, что предприятие является одним из основных столпов оборонного комплекса, оно еще и несет большую социальную нагрузку – поддерживает город, проекты, сотрудников», — отметил в ходе беседы Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Предприятие продолжит проводить модернизацию производства, а руководство республики со своей стороны при поддержке федерации будет проводить благоустройство города.

«Со своей стороны окажу помощь, чтобы мы реализовали программу благоустройства. Начнем с тротуаров, мы обсуждали с главой республики, в следующем году обязательно будут новые подходы к объектам социальной сферы», — отметил Володин.

По его словам, в течение ближайших 3 лет, включая текущий год, Удмуртии выделят около 10 млрд рублей на приведение дорог в нормативное состояние дорог.