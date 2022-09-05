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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Удмуртию

13:24, 05 сентября, 2022
Анна Торхова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Удмуртию
13:24, 05 сентября, 2022
Анна Торхова
512
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#Госдума
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
512
0

Спикер нижней палаты Федерального собрания России посетил Воткинск.

Воткинск. Удмуртия. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин 5 сентября прибыл в Удмуртию с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Одной из точек стал Воткинск. Спикер нижней палаты Федерального собрания России вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым встретился с рабочими Воткинского завода. Вячеслав Володин обсудил с местными жителями благоустройство города.

13:24, 05 сентября, 2022
Анна Торхова
512
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#Госдума