Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Удмуртию

Воткинск. Удмуртия. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин 5 сентября прибыл в Удмуртию с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Одной из точек стал Воткинск. Спикер нижней палаты Федерального собрания России вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым встретился с рабочими Воткинского завода. Вячеслав Володин обсудил с местными жителями благоустройство города.