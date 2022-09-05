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В трех деревнях Удмуртии появились первые сельские кабинеты доступности онлайн-услуг

11:20, 05 сентября, 2022
Анна Торхова
В трех деревнях Удмуртии появились первые сельские кабинеты доступности онлайн-услуг
11:20, 05 сентября, 2022
Анна Торхова
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#Удмуртия\n#интернет\n#онлайн\n#запись на приём\n#госуслуги\n#компьютеры
Фото: ИА «Сусанин»
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Их открыли в Киясовском районе.

Киясово. Удмуртия. В деревнях Калашур, Чувашайка и Дубровский Киясовского района Удмуртии открыли первые сельские кабинеты доступности онлайн-услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Удмуртской Республики.

Поскольку в регионе еще остаются территории, где есть проблемы с интернетом, было решено создать такие кабинеты в домах культуры. Благодаря им жители смогут получать услуги онлайн — например, записываться к врачу, рассказал замминистра цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

В кабинете стоит компьютер с доступом в интернет и возможностью посетить сайты Госуслуг, МФЦ, правительства Удмуртии, банков. Сельские жители могут оплатить коммунальные услуги, заплатить налоги, открыть вклад в банке, записаться в МФЦ и другое. Помочь готовы заведующие клубами, которые прошли обучение.

«Если такой формат окажется востребованным, то будем продолжать работу и открывать подобные кабинеты и в других отдалённых и малонаселённых деревнях Удмуртии», — поделился заместитель управляющего Отделением Банка России в Удмуртской Республике Артур Туляков.

Площадки организованы Министерством цифрового развития Удмуртии совместно с Отделением Банка России в Удмуртии.

11:20, 05 сентября, 2022
Анна Торхова
517
0
#Удмуртия\n#интернет\n#онлайн\n#запись на приём\n#госуслуги\n#компьютеры