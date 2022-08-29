Более 600 общественников в Ижевске будут следить за ходом голосования на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета

Ижевск. Удмуртия. Около 4,5 тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах главы Удмуртии и депутатов Государственного Совета республики. Только в Ижевске на избирательных участках планируется задействовать порядка 600 общественников. Об этом сообщается на официальной странице Общественной палаты Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

С 9 по 30 августа во всех городах и районах Удмуртии проходит обучение общественных наблюдателей. Главная задача корпуса наблюдателей – обеспечить прозрачность выборов главы и депутатов Госсовета республики.

Как отметил тренер корпуса общественных наблюдателей республики Александр Сунцов, обучение проходит согласно федеральной программе, разработанной с учетом действующего законодательства и последних нововведений. Так, в нынешнюю избирательную кампанию политические партии могут аккредитовать троих наблюдателей на один избирательный участок, ранее их число не превышало двух. При это следить за работой избирательной комиссии по-прежнему сможет только один наблюдатель.

«Участники обучения отрабатывают полученные знания на игровой модели участковой избирательной комиссии, которую мы организуем для них. Наблюдателем может стать любой гражданин России старше 18 лет, обладающий активным избирательным правом, желающий проявить свою гражданскую позицию», — прокомментировал Александр Сунцов.

Отдельный блок обучения наблюдателей посвящен работе в социальных сетях. Наблюдатели смогут сообщать на своих страницах о происходящем на избирательных участках, чтобы жители республики смогли в режиме реального времени следить, как проходят выборы.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного Совета республики пройдут с 9 по 11 сентября. В Удмуртии будет работать 1 143 постоянные участковые избирательные комиссии.

С 5 сентября в республике откроется ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей, который продолжит свою работу до окончания подсчета голосов избирателей. Свои вопросы, касающиеся проведения голосования и предвыборной кампании, жители республики могут задать по телефону горячей линии 8-800-301-74-44.