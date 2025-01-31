Ижевск. Удмуртия. Директора Дома дружбы народов Удмуртии Юлию Шахтину избрали председателем Общественной палаты республики. Об этом сообщается на странице ОП УР.

30 января 2025 года прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Удмуртии VII состава. В него вошли 48 человек — представители разных профессий — общественники со всей республики.

«Друзья, сегодня для меня особенный день. Члены Общественной палаты Удмуртии 7-го состава доверили мне серьезную и ответственную задачу. С этого дня я избрана председателем Общественной палаты Удмуртской Республики. Для меня это не только большая честь, но и вызов, который готова встретить с открытым сердцем и полной отдачей. Спасибо за доверие!» — написала на своей странице Юлия Германовна.

Определяя приоритеты своей работы, она отметила, что ОП УР продолжит курс на укрепление диалога между властью, обществом и каждым жителем республики, активно привлекая и бизнес-сообщество.

«Безусловно, в Год защитника Отечества, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, 105-летия Государственности Удмуртии уделим пристальное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти, традиционным духовно-нравственным ценностям, поддержке гражданских инициатив и, конечно, всесторонней помощи участникам СВО. Я верю, что реальные изменения рождаются только в сотрудничестве. Поэтому приглашаю к диалогу активистов, экспертов, бизнес и всех, кому небезразлично будущее нашего региона. Ваши идеи, критика и предложения — основа для нашей общей работы», — резюмировала Юлия Шахтина.

Отметим, что она является выпускницей Гуманитарного лицея Ижевска и Исторического факультета УдГУ. Дом дружбы народов Юлия Германовна возглавила в январе 2023 года.

В недавнем времени на «Сусанине» вышли материалы — интервью с теперь уже председателем Общественной палаты УР, посвящённые осознанию этнической идентичности, а также позитивному контенту в миграционной политики.