Началась подготовка к формированию новых составов Общественных палат Ижевска и Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начинается формирование восьмого состава Общественной палаты города, а в Удмуртии — Общественной палаты республики.

К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты Ижевска не допускаются некоммерческие организации, которые не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты РФ. Некоммерческая организация вправе предложить одного кандидата в члены Общественной палаты города.

Выдвижение в члены Общественной палаты Ижевска некоммерческими организациями осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов — по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций. Представление должно быть оформлено на основании этого решения.

К представлению прилагаются:

1) информация о деятельности некоммерческой организации;

2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;

3) копия устава некоммерческой организации (за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами некоммерческая организация действует не на основании устава);

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, сформированная не ранее чем за тридцать дней до дня подачи Представления, или нотариально заверенная копия такой выписки;

5) решение коллегиального органа некоммерческой организации, иного органа (при отсутствии коллегиального органа), обладающего соответствующими полномочиями (правом) в силу закона или в соответствии с уставом этой организации выступать от имени некоммерческой организации, о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;

6) письменное согласие кандидата в члены Общественной палаты на вхождение в состав Общественной палаты;

7) письменное согласие на обработку персональных данных;

8) анкета кандидата в члены Общественной палаты, содержащая биографические сведения (форма анкеты в прикрепленном файле);

9) копия страниц 2-3, 5-12 паспорта кандидата в члены Общественной палаты;

10) сведения (медицинские справки) из наркологического и психоневрологического диспансеров об отсутствии состояния на учете кандидата в члены Общественной палаты в этих учреждениях;

11) справка об отсутствии у кандидата в члены Общественной палаты непогашенной или неснятой судимости.

Представление и документы направляются:

- главе Ижевска: ул. Пушкинская, 276, каб. 120;

- в Городскую думу Ижевска: ул. Пушкинская, 276, каб. 320;

- в Общественную палату Ижевска: ул. Софьи Ковалевской, 4а, каб. 7.

Консультации по вопросам выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты города осуществляются в Управлении по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города по адресу: ул. Софьи Ковалевской, 4а, каб. 7; по телефону: 41-45-18; 72-27-07, адрес электронной почты: otdelnko2@izh.udmr.ru

На региональном уровне Государственный совет Удмуртии принял постановление «О формировании нового состава Общественной палаты Удмуртской Республики». Принять участие в формировании Общественной палаты УР предлагается зарегистрированным на территории республики структурным подразделениям общероссийских и межрегиональных общественных объединений, некоммерческим организациям, в том числе региональным и местным общественным объединениям.

Выдвижение в члены Общественной палаты осуществляется также по решению коллегиальных органов организаций и объединений, а при отсутствии коллегиальных органов — по решению иных органов, обладающих правом выступать от их имени.

Представления кандидатов с предложениями о включении их в члены Общественной палаты Удмуртской Республики принимаются в срок с 23 сентября по 12 октября 2024 года включительно. Республиканские подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений направляют материалы Главе республики, зарегистрированные в Удмуртии некоммерческие организации, в том числе общественные объединения, – в Госсовет Удмуртии, а местные общественные объединения – в Общественную палату Удмуртской Республики.