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Гордума Ижевска утвердила своих кандидатов в общественную палату города

17:25, 14 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Гордума Ижевска утвердила своих кандидатов в общественную палату города
17:25, 14 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
893
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Общественная палата
Источник фото: ИА «Сусанин»
893
0

В декабре истекает срок полномочий седьмого созыва.

Ижевск. Удмуртия. Городская дума Ижевска утвердила 11 кандидатов, которые войдут в новый состав Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрация Ижевска. 

Срок полномочий Общественной палаты Ижевска седьмого состава завершается в декабре. В восьмом составе продолжит работать 33 человека. 11 человек утверждает глава города, 11 — изберут в ходе открытого конкурса в начале декабря, ещё 11 — утвердила Гордума. 

От Городской думы Ижевска выдвинуты следующие кандидаты:

·        Александр Бадица, Региональная общественная организация «Союз журналистов Удмуртии»;

·        Роман Воскресенских, Удмуртское республиканское православное общественное движение в защиту нравственных, моральных устоев, традиционных культурных ценностей общества «За жизнь»;

·        Эльмира Габдулхаева, Автономная некоммерческая организация «Экспертно-методический центр «Мир вокруг нас»;

·        Флюр Гайнанов, Религиозная организация «Региональное духовное управление мусульман Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман России»;

·        Наиль Зиятдинов, Региональная общественная организация «Федерация баскетбола «Удмуртия»;

·        Елена Ивонина, Удмуртская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»;

·        Сергей Меркурьев, Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо»;

·        Ирина Пономарева, Некоммерческое партнерство «Жилищно-коммунальное хозяйство Удмуртии»;

·        Александра Стегвилас, Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»;

·        Надежда Ураськина, Межрегиональная общественная организация «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш»;

·        Анна Шибанова, Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Майский».

Ранее глава Ижевска Дмитрий Чистяков утвердил своих кандидатов:

·        Михаил Топоров, Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Удмуртской Республике;

·        Марат Арсланов, Ижевская общественная городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

·        Эйнулла Мустафаев, Региональная общественная организация «Азербайджанский общественный центр Удмуртии «Достлуг»;

·        Ирина Чазова, Автономная некоммерческая организация «Республиканский центр социального и инновационного развития»;

·        Ольга Черкасова, Региональная общественная организация «Союз женщин Удмуртской Республики»;

·        Ирина Пушина, Региональное отделение Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» в Удмуртской Республике;

·        Андрей Покоев, Удмуртское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

·        Анастасия Карманова, Региональная общественная организация «Федерация бильярдного спорта Удмуртии»;

·        Александр Чураков, Удмуртская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций»;

·        Константин Линник, Частное учреждение комплексной реабилитации и интеграции инвалидов войны в Удмуртской Республике;

·        Людмила Исаченко, Ижевская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

 

17:25, 14 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
893
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Общественная палата