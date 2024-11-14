Гордума Ижевска утвердила своих кандидатов в общественную палату города

Ижевск. Удмуртия. Городская дума Ижевска утвердила 11 кандидатов, которые войдут в новый состав Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрация Ижевска.

Срок полномочий Общественной палаты Ижевска седьмого состава завершается в декабре. В восьмом составе продолжит работать 33 человека. 11 человек утверждает глава города, 11 — изберут в ходе открытого конкурса в начале декабря, ещё 11 — утвердила Гордума.

От Городской думы Ижевска выдвинуты следующие кандидаты:

· Александр Бадица, Региональная общественная организация «Союз журналистов Удмуртии»;

· Роман Воскресенских, Удмуртское республиканское православное общественное движение в защиту нравственных, моральных устоев, традиционных культурных ценностей общества «За жизнь»;

· Эльмира Габдулхаева, Автономная некоммерческая организация «Экспертно-методический центр «Мир вокруг нас»;

· Флюр Гайнанов, Религиозная организация «Региональное духовное управление мусульман Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман России»;

· Наиль Зиятдинов, Региональная общественная организация «Федерация баскетбола «Удмуртия»;

· Елена Ивонина, Удмуртская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»;

· Сергей Меркурьев, Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо»;

· Ирина Пономарева, Некоммерческое партнерство «Жилищно-коммунальное хозяйство Удмуртии»;

· Александра Стегвилас, Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»;

· Надежда Ураськина, Межрегиональная общественная организация «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш»;

· Анна Шибанова, Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Майский».

Ранее глава Ижевска Дмитрий Чистяков утвердил своих кандидатов:

· Михаил Топоров, Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Удмуртской Республике;

· Марат Арсланов, Ижевская общественная городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

· Эйнулла Мустафаев, Региональная общественная организация «Азербайджанский общественный центр Удмуртии «Достлуг»;

· Ирина Чазова, Автономная некоммерческая организация «Республиканский центр социального и инновационного развития»;

· Ольга Черкасова, Региональная общественная организация «Союз женщин Удмуртской Республики»;

· Ирина Пушина, Региональное отделение Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» в Удмуртской Республике;

· Андрей Покоев, Удмуртское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

· Анастасия Карманова, Региональная общественная организация «Федерация бильярдного спорта Удмуртии»;

· Александр Чураков, Удмуртская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций»;

· Константин Линник, Частное учреждение комплексной реабилитации и интеграции инвалидов войны в Удмуртской Республике;

· Людмила Исаченко, Ижевская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.