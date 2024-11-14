Гордума Ижевска утвердила своих кандидатов в общественную палату города

В декабре истекает срок полномочий седьмого созыва.
Ижевск. Удмуртия. Городская дума Ижевска утвердила 11 кандидатов, которые войдут в новый состав Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрация Ижевска.
Срок полномочий Общественной палаты Ижевска седьмого состава завершается в декабре. В восьмом составе продолжит работать 33 человека. 11 человек утверждает глава города, 11 — изберут в ходе открытого конкурса в начале декабря, ещё 11 — утвердила Гордума.
От Городской думы Ижевска выдвинуты следующие кандидаты:
· Александр Бадица, Региональная общественная организация «Союз журналистов Удмуртии»;
· Роман Воскресенских, Удмуртское республиканское православное общественное движение в защиту нравственных, моральных устоев, традиционных культурных ценностей общества «За жизнь»;
· Эльмира Габдулхаева, Автономная некоммерческая организация «Экспертно-методический центр «Мир вокруг нас»;
· Флюр Гайнанов, Религиозная организация «Региональное духовное управление мусульман Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман России»;
· Наиль Зиятдинов, Региональная общественная организация «Федерация баскетбола «Удмуртия»;
· Елена Ивонина, Удмуртская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»;
· Сергей Меркурьев, Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо»;
· Ирина Пономарева, Некоммерческое партнерство «Жилищно-коммунальное хозяйство Удмуртии»;
· Александра Стегвилас, Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»;
· Надежда Ураськина, Межрегиональная общественная организация «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш»;
· Анна Шибанова, Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Майский».
Ранее глава Ижевска Дмитрий Чистяков утвердил своих кандидатов:
· Михаил Топоров, Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Удмуртской Республике;
· Марат Арсланов, Ижевская общественная городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
· Эйнулла Мустафаев, Региональная общественная организация «Азербайджанский общественный центр Удмуртии «Достлуг»;
· Ирина Чазова, Автономная некоммерческая организация «Республиканский центр социального и инновационного развития»;
· Ольга Черкасова, Региональная общественная организация «Союз женщин Удмуртской Республики»;
· Ирина Пушина, Региональное отделение Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» в Удмуртской Республике;
· Андрей Покоев, Удмуртское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;
· Анастасия Карманова, Региональная общественная организация «Федерация бильярдного спорта Удмуртии»;
· Александр Чураков, Удмуртская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций»;
· Константин Линник, Частное учреждение комплексной реабилитации и интеграции инвалидов войны в Удмуртской Республике;
· Людмила Исаченко, Ижевская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.