Житель Удмуртии намеревался финансировать медицинский нацбатальон Украины

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии предостерегли от перевода средств на нужды медицинского националистического батальона Украины, деятельность которой направлена против России. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Удмуртии.

Установлено, что мужчина, когда началась спецоперация на Украине, «совершил действия, направленные на реализацию намерений» финансировать деятельность медиков из нацбатальона «Госпитальеры».

Сотрудники ФСБ объявили мужчине официальное предостережение от государственной измены. Именно так, по соответствующей статье 275 УК РФ, квалифицируются его действия, которые пока не имеют состава преступления.