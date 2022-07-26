За полгода 244 жалобы на коллекторов в Удмуртии получили судебные приставы

Ижевск. Удмуртия. 244 жалобы на коллекторов поступило в Удмуртии за полгода. Как сообщила пресс-служба регионального УФССП, по итогам работы ведомства за первые шесть месяцев 2022 года в госреестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, юридические лица не включались. Отказано четырём юридическим лицам. Всего в Удмуртии официально зарегистрировано 18 подобных организаций.

Количество обращений, принятых к рассмотрению в Управление ФССП России по Удмуртии, составило 244. Из них 46 — в отношении юридических лиц, включённых в госреестр, 86 — в отношении микрофинансовых организаций, 41 — в отношении кредитных организаций, 66 — в отношении иных лиц, пять — по иным вопросам. Рассмотрено по существу 249 обращений.

Всего в 2022 году возбудили 88 дел об административном правонарушении и проведении административного расследования. Должностными лицами Управления составлено 59 протоколов об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Также судом рассмотрено два дела об административных правонарушениях, назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму в размере 100 тысяч рублей.

Ведомство вынесло 40 постановлений об административных правонарушениях. По 38-и из них назначен штраф в общем размере на 2 млн 220 тысяч рублей, по двум делам вынесено предупреждение.

Напомним, проблематике защиты от неправомерных действий коллекторов «Сусанин» посвятил отдельный материал.