Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

С начала 2022 года в Удмуртии из окон выпало 8 детей

15:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
С начала 2022 года в Удмуртии из окон выпало 8 детей
15:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
31
0
#Удмуртия\n#безопасность детей
Фото: ИА «Сусанин»
31
0

Жителям Удмуртии напомнили о мерах предосторожности.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченная по правам ребёнка Ольга Авдеева напомнила родителям о мерах безопасности, направленных на предотвращение выпадения детей из окон.

По словам детского омбудсмена, с начала 2022 года в республике из окон выпало 8 детей, один из которых погиб.

«С наступлением жаркой погоды многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребёнка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны», — написала Авдеева в своих социальных сетях.

Гражданам напомнили о мерах предосторожности:

  • Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок. Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребёнка;
  • Никогда не используйте антимоскитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;
  • Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра;
  • Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно.
15:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
31
0
#Удмуртия\n#безопасность детей