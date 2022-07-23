С начала 2022 года в Удмуртии из окон выпало 8 детей

Жителям Удмуртии напомнили о мерах предосторожности.
Ижевск. Удмуртия. Уполномоченная по правам ребёнка Ольга Авдеева напомнила родителям о мерах безопасности, направленных на предотвращение выпадения детей из окон.
По словам детского омбудсмена, с начала 2022 года в республике из окон выпало 8 детей, один из которых погиб.
«С наступлением жаркой погоды многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребёнка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны», — написала Авдеева в своих социальных сетях.
Гражданам напомнили о мерах предосторожности:
- Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок. Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребёнка;
- Никогда не используйте антимоскитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра;
- Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно.