С начала 2022 года в Удмуртии из окон выпало 8 детей

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченная по правам ребёнка Ольга Авдеева напомнила родителям о мерах безопасности, направленных на предотвращение выпадения детей из окон.

По словам детского омбудсмена, с начала 2022 года в республике из окон выпало 8 детей, один из которых погиб.

«С наступлением жаркой погоды многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребёнка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны», — написала Авдеева в своих социальных сетях.

Гражданам напомнили о мерах предосторожности: