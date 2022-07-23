Жителя Москвы привлекли к ответственности за дебош на фестивале «Улетай» в Удмуртии

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд Удмуртии привлёк к административной ответственности 28-летнего жителя Москвы, за неповиновение полиции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что мужчина 14 июля мужчина отдыхал на фестивале «Улетай» неподалёку от села Лагуново в Сарапульском районе. По его словам, он «на спор» тайком забрал из кассы браслеты, использующиеся для входа на фестиваль, а затем скрылся в лесу. Об этом стало известно сотрудникам полиции, охранявшим фестиваль. Стражи порядка приступили к проверке и поиску подозреваемого в исчезновении браслетов.

Спустя время мужчину удалось обнаружить в лесополосе.

«При его задержании пытался скрыться, убегал в лесопарковую зону, на неоднократные требования остановиться не реагировал», — говорится в сообщении суда.

Москвич в свою очередь сказал, что как только он увидел автомобиль полиции, вышел из леса и лёг на землю чтобы сдаться. Вину в неповиновении сотрудникам мужчина не признал.

Суд признал участника фестиваля виновным и назначил ему 10 суток ареста.

Постановление в законную силу не вступило.