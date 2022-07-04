Ещё один претендент на должность главы Удмуртии подал документы в региональный Центризберком

Ижевск. Удмуртия. Кандидат от «Партии возрождения России» Сергей Антонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Удмуртии для регистрации на предстоящих выборах главы региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центризберкома.

Приёмка документов состоялась 4 июля на заседании рабочей группы ЦИК.

Напомним, что на выборы главы Удмуртии выдвинуты следующие кандидаты: от «Единой России» — Александр Бречалов, от КПРФ — Александр Сыров, от ЛДПР — Тимур Ягафаров, от «Российской партии пенсионеров» — Владимир Сегал.