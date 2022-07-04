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Ещё один претендент на должность главы Удмуртии подал документы в региональный Центризберком

16:30, 04 июля, 2022
Юрий Абашев
Ещё один претендент на должность главы Удмуртии подал документы в региональный Центризберком
16:30, 04 июля, 2022
Юрий Абашев
802
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы главы Удмуртии
Фото: Пресс-служба ЦИК Удмуртии
802
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«Партия возрождения России» выдвинула кандидатуру Сергея Антонова.

Ижевск. Удмуртия. Кандидат от «Партии возрождения России» Сергей Антонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Удмуртии для регистрации на предстоящих выборах главы региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центризберкома.

Приёмка документов состоялась 4 июля на заседании рабочей группы ЦИК.

Напомним, что на выборы главы Удмуртии выдвинуты следующие кандидаты: от «Единой России» — Александр Бречалов, от КПРФ — Александр Сыров, от ЛДПР — Тимур Ягафаров, от «Российской партии пенсионеров» — Владимир Сегал.

16:30, 04 июля, 2022
Юрий Абашев
802
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы главы Удмуртии