В Удмуртии на первомайских шествиях прошли почти 60 тысяч человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошли первомайские демонстрации. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Шествия состоялись впервые с 2019 года — в предыдущие два этому мешала эпидемическая обстановка. В Ижевске в мероприятии приняли участие более 25 тыс. человек, по всей Удмуртии — около 60 тыс.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов прошёл в колонне вместе с рабочими завода «Купол». Он заявил, что в регионе складываются «очень сильные заводские традиции», а также влияние предприятий на жизнь и развитие Удмуртии. По его словам, в оборонной промышленности работают около 50 тыс. человек — треть всех занятых в промышленности.

«Наши заводы — мировые лидеры в производстве различных видов вооружения, но помимо этого активно развивают направление продукции гражданского назначения», — сказал Александр Бречалов.

Шествие он назвал «отличной и доброй многолетней традицией», благодаря которой происходит настоящее единение и солидарность.

В Сарапуле на улицы вышли несколько тысяч человек: работники градообразующих предприятий, студенты, пенсионеры, спортсмены и педагоги. Колонна прошла по улице Советской с флагами и плакатами. Глава города Виктор Шестаков поздравил всех с «традиционным праздником», который состоялся благодаря деятельности профсоюзов. На шествии демонстрация не закончилась и продолжилась на набережной Камы, где прошёл праздничный концерт в честь открытия туристического сезона.

В Можге на первомайский праздник на улицы вышли более 2,6 тыс. человек. В Воткинске — 11 тыс. человек, в основном работники предприятий, ветераны и учащиеся техникумов и вузов. В Глазове по улицам прошлись более 7 тыс. человек — коллективы предприятий.

В Алнашах на местном стадионе состоялся районный спортивный фестиваль. 11 команд приняли участие в весёлых стартах — в том числе воспитанники детских садов и ученики школ. В Шаркане на стадионе «Родник» прошёл легкоатлетический забег. Кроме того, жители могли приобрести саженцы и рассаду на ярмарке, организованной на центральной площади села.