Жителей Удмуртии приглашают поучаствовать в благотворительном заезде «Лыжи мечты»

Нечкино. Удмуртия. Благотворительный горнолыжный заезд «Лыжи мечты» проведут в Удмуртии. Мероприятие стартует 20 февраля в 10.00 в горнолыжном центре «Нечкино» в Сарапульском районе, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На благотворительный заезд в ближайшее воскресенье приглашаются дети и взрослые в возрасте от 6 до 70 лет. Они могут совершить три подъема на горных лыжах и сноуборде. Все собранные средства пойдут на финансирование программы «Лыжи мечты». Организаторы надеются, что мероприятие позволит помочь 50 детям с особенностями развития.

Участники могут зарегистрироваться по ссылке: https://podarizavtra.timepad.ru/event/1917539/

Инновационная программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» предназначена для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Она проводится в Удмуртии с 2019 года. Организаторы превратили реабилитационное лечение в игру, где вместо больничных палат — горнолыжные склоны и роллердромы, а вместо медицинских приборов — спортивный инвентарь. Занятия помогают сделать жизнь семей с особенными детьми яркой и активной.

Организаторы благотворительной акции — фонд «Подари ЗАВТРА!», Региональное отделение программы реабилитации детей-инвалидов «Лига мечты» и курорт активного отдыха «Нечкино».