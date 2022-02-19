В Удмуртии появилась на свет первая тройня с начала 2022 года

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил счастливых родителей первой тройни 2022 года. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» руководитель региона поблагодарил также врачей и медсестер Перинатального центра в Ижевске, где принимали роды.

Отмечается, что трое девочек-сестренок появились на свет благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Бречалов сообщил, что сейчас мама и малышки чувствуют себя хорошо, и добавил, что дети – самое большое счастье.

Кстати, в 2021 году благодаря процедуре ЭКО в Удмуртии родились 250 детей при общей рождаемости 14 273 малыша. Операция делается по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).