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В Удмуртии появилась на свет первая тройня с начала 2022 года

10:47, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
В Удмуртии появилась на свет первая тройня с начала 2022 года
10:47, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
1289
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#Перинатальный центр\n#Александр Бречалов\n#поздравления\n#роды\n#близнецы\n#тройни
Фото: vk.com/a.brechalov
1289
0

О событии написал в соцсети глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил счастливых родителей первой тройни 2022 года. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» руководитель региона поблагодарил также врачей и медсестер Перинатального центра в Ижевске, где принимали роды.

Отмечается, что трое девочек-сестренок появились на свет благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Бречалов сообщил, что сейчас мама и малышки чувствуют себя хорошо, и добавил, что дети – самое большое счастье.

Кстати, в 2021 году благодаря процедуре ЭКО в Удмуртии родились 250 детей при общей рождаемости 14 273 малыша. Операция делается по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

10:47, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
1289
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#Перинатальный центр\n#Александр Бречалов\n#поздравления\n#роды\n#близнецы\n#тройни