Долги по зарплате в Удмуртии и самый загрязнённый регион России: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Новый рабочий день традиционно начинаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Долги

В Удмуртии снижается долг по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ФСС по Удмуртской Республике.

На 1 января 2021 года задолженность по заработной плате достигала 105,1 млн рублей, а на начало 2022 года — 85,6 млн рублей.

В Ижевске 9 организаций имеют долг перед своим работникам 40,2 млн рублей — это самый высокий показатель по региону. Далее идёт Воткинский район — 1 компания 22,1 млн рублей. В Глазове — 2 организации и 19,4 млн рублей, в Увинском районе — 1 организация и 2,1 млн рублей.

Отмечается, что в зоне риска находятся работники, имеющие «серую» зарплату. Им могут не выдать в полном объёме саму заработную плату или отпускные, также им могут отказать в выдаче визы или различных льгот.

Стройка

На следующей неделе в Глазове после ремонта откроет двери хирургическое отделение глазовской больницы. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также он рассказал, что в культурном центре «Россия» освобождают помещения для последующего ремонта. Внешние работы начнутся в марте. Вместе с тем готовится техзадание на проектирование территории возле школы искусств «Глазовчанка». Сейчас идут обсуждения по расположению уличной сцены и решению проблем с освещением.

Экология

Самым загрязнённым регионом России оказался Красноярский край. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на интервью главы Росприроднадзора Светланы Радионовой РБК.

Ежегодно в Красноярском крае в атмосферу выбрасывается 1,8 млн тонн вредных веществ — это 11% выбросов всей страны. На втором месте идёт Череповец (Вологодская область) — 280 тыс. тонн в год, 1,7% от общего по стране. Третье место у Новокузнецка (Кемеровская область) — 278 тыс. тонн в год, 1,6%.

Также в число «грязных» регионов вошли ХМАО, Краснодарский, Забайкальский и Приморский края, а также Астраханская, Иркутская и Ярославская области.

Паводок

Жертвами паводка в Бразилии стали почти 100 человек. Об этом пишут «Известия».

Сильные дожди привели к образованию паводка. Стихия унесла жизни 94 человек, включая 8 детей. 35 человек числятся пропавшими без вести. Экстренным службам удалось вытащить 24 человек. Поисковыми работами вместе с волонтёрами и военными занимаются 400 спасателей и 200 полицейских.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро уже назвал трагедию исторической, а также отметил, что это был самый сильный дождь с 1932 года. При этом в муниципалитете Петрополис, входящего в штат Рио-де-Жанейро, произошло более 170 оползней. Повреждено и уничтожено порядка 80 домов. За шесть часов там выпала месячная норма осадков.