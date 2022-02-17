Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

Долги по зарплате в Удмуртии и самый загрязнённый регион России: новости к этому часу

09:00, 17 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Долги по зарплате в Удмуртии и самый загрязнённый регион России: новости к этому часу
09:00, 17 февраля, 2022
Андрей Бирюков
974
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#стройка\n#Бразилия
Фото: Сергей Коновалов / vk.com
974
0

О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Новый рабочий день традиционно начинаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира. 

Долги

В Удмуртии снижается долг по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ФСС по Удмуртской Республике. 

На 1 января 2021 года задолженность по заработной плате достигала 105,1 млн рублей, а на начало 2022 года — 85,6 млн рублей. 

В Ижевске 9 организаций имеют долг перед своим работникам 40,2 млн рублей — это самый высокий показатель по региону. Далее идёт Воткинский район — 1 компания 22,1 млн рублей. В Глазове — 2 организации и 19,4 млн рублей, в Увинском районе — 1 организация и 2,1 млн рублей.

Отмечается, что в зоне риска находятся работники, имеющие «серую» зарплату. Им могут не выдать в полном объёме саму заработную плату или отпускные, также им могут отказать в выдаче визы или различных льгот.  

Стройка

На следующей неделе в Глазове после ремонта откроет двери хирургическое отделение глазовской больницы. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Также он рассказал, что в культурном центре «Россия» освобождают помещения для последующего ремонта. Внешние работы начнутся в марте. Вместе с тем готовится техзадание на проектирование территории возле школы искусств «Глазовчанка». Сейчас идут обсуждения по расположению уличной сцены и решению проблем с освещением. 

Экология

Самым загрязнённым регионом России оказался Красноярский край. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на интервью главы Росприроднадзора Светланы Радионовой РБК. 

Ежегодно в Красноярском крае в атмосферу выбрасывается 1,8 млн тонн вредных веществ — это 11% выбросов всей страны. На втором месте идёт Череповец (Вологодская область) — 280 тыс. тонн в год, 1,7% от общего по стране. Третье место у Новокузнецка (Кемеровская область) — 278 тыс. тонн в год, 1,6%. 

Также в число «грязных» регионов вошли ХМАО, Краснодарский, Забайкальский и Приморский края, а также Астраханская, Иркутская и Ярославская области. 

Паводок

Жертвами паводка в Бразилии стали почти 100 человек. Об этом пишут «Известия»

Сильные дожди привели к образованию паводка. Стихия унесла жизни 94 человек, включая 8 детей. 35 человек числятся пропавшими без вести. Экстренным службам удалось вытащить 24 человек. Поисковыми работами вместе с волонтёрами и военными занимаются 400 спасателей и 200 полицейских. 

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро уже назвал трагедию исторической, а также отметил, что это был самый сильный дождь с 1932 года. При этом в муниципалитете Петрополис, входящего в штат Рио-де-Жанейро, произошло более 170 оползней. Повреждено и уничтожено порядка 80 домов. За шесть часов там выпала месячная норма осадков.

09:00, 17 февраля, 2022
Андрей Бирюков
974
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#стройка\n#Бразилия