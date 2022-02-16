Победа «Ижстали», восстановление лесов в Удмуртии и награждение Джонни Деппа в Сербии: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Новый рабочий день традиционно начинаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Победа

Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу в матче против воронежского «Бурана». Как сообщили в официальной группе сталеваров, встреча закончилась со счётом 1:4.

Счёт в матче был открыт на 12 минуте воронежцами, хозяевами льда, однако затем ижевчане взяли своё и забили, играя в меньшинстве. В последнем периоде «Буран» прикладывал множество усилий, чтобы вытянуть хотя бы ничью, но ничего не вышло.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин сообщил, что его подопечные выложились в этой игре по полной, а после пропущенной шайбы не опустили руки. Главный тренер ХК «Буран» Михаил Бирюков, в свою очередь, отметил, что соперник хорошо играл в обороне, и за всю игру её так и не смогли взломать.

Лес

В 2022 году в Удмуртии восстановят 9,9 тыс. га леса. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов.

По его словам, с 2018 года в рамках инвентаризации лесного хозяйства удалось обновить информацию по 70% лесного фонда: сюда включена площадь лесов и их состав. В 2022 году лесоустройство проведут в Завьяловском районе Удмуртии, а 2023-2024 годах — ещё в пяти лесничествах.

В сфере глубокой переработки древесины удалось привлечь инвестиций на более чем 16,5 млрд рублей. Налоги, ушедшие в бюджет, достигли 2,6 млрд рублей. Кроме этого создано 1,3 тыс. рабочих мест.

Подростки

В Санкт-Петербурге двое подростков погибли после падения с крыши девятиэтажного дома. Об этом пишет «Газета.ру».

Инцидент произошёл в Выборгском районе города накануне, 15 февраля. С сообщением о подростках, лежащих на земле, экстренным службам сообщил местный житель. На данный момент известно, что погибшие были 15-летними местными жителями — мальчик и девочка, причём семья последней жила в доме, с которого произошло падение. Оба скончались на месте до приезда медиков.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи.

Заслужил

Американский актёр Джонни Депп получил от президента Сербии Александра Вучича золотую медаль за выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности. Как пишут «Известия», акцент сделан на кинематографе и «продвижении республики на мировой арене».

Получая награду, актёр заявил: «Я действительно искренне благодарю вас, президент Вучич, и эту медаль за заслуги, если мне будет оказана честь уйти с ней. Я благодарю вас за то, что вы были так любезны, чтобы вручить её мне».

Отмечается, что в последние годы Депп активно работал с сербскими кинематографистами. Так, он участвовал в съёмках в столице Сербии Белграде для фильма «Великий», при этом актёр одновременно являлся и продюсером. Кроме этого, он озвучил главную роль в сербском мультсериале «Тупики».