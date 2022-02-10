Итоги дня: уголовное дело экс-главы Октябрьского района Ижевска и незаконная «церковная лавка» в центре города

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро 10 февраля в Удмуртии коронавирусом заразились 2 374 человека. Среди новых пациентов 460 детей и 301 пожилой человек.

Экономия на цифровизации

Удмуртия благодаря цифровизации заказных писем сэкономила 4,1 млн рублей. Стоимость бумажного письма в 2 раза выше электронного. При этом все электронные письма сохраняют юридическую значимость.

Дело в суде

Дело бывшего главы Октябрьского района Ижевска Алексея Девяткина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, направили в суд. Экс-чиновник своими действиями нанёс ущерб городскому бюджету в размере более 600 тыс. рублей.

Дебют на Олимпиаде

Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева дебютировала на Олимпиаде в Пекине. 10 февраля спортсменка приняла участие в гонке на 10 км в классическом стиле. Васильева преодолела дистанцию за 29:32.4.

Вечный огонь

Огни памяти в Удмуртии будут обслуживать на безвозмездной основе. Соответствующее поручение правительству страны ранее дал президент России Владимир Путин. Сейчас в республике горят 6 Вечных огней, также насчитывается 42 огня Памяти в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Убрать

УФАС призвал демонтировать незаконную «церковную лавку» в центре Ижевска. В адрес управления поступило обращение от Ижевской епархии о проведении проверки правомерности размещения напротив Александро-Невского собора торгового объекта.