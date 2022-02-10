Удмуртия сэкономила более 4 млн рублей на цифровизации заказных писем

Ижевск. Удмуртия. Благодаря цифровизации заказным писем Удмуртия сэкономила 4,1 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Экономия появилась за счет сокращения затрат на почтовые расходы. В 2021 году было отправлено 1 190 166 заказных писем, что на 56% больше, чем в 2020 году. 123 137 из них были электронные.

Если заказное письмо отправить электронно, то его стоимость будет равняться 35,40 рубля с НДС, а за доставку бумажного письма нужно будет заплатить от 70,80 рубля. Следовательно, доставленное в электронном виде письмо дешевле на 50%. Также такой формат более экологичен.

Все электронные письма сохраняют юридическую значимость. Гражданам приходят штрафы ГИБДД, постановления Федеральной службы судебных приставов и других ведомств, которые сразу отображаются на портале Госуслуг, сайте zakaznoe.pochta.ru и в мобильных приложениях. Таким образом можно быстро узнать о них и оперативно оплатить штраф со скидкой.

В 2021 году больше всего было разослано писем о нарушении ПДД – 121 342 штуки. В декабре количество постановлений от ГИБДД увеличилось до 18%. В январе 2022 года всего было отправлено 36 210 писем о штрафах, 16% из которых пришли в электронном виде.

«Главная цель электронных заказных писем – экономия времени и ресурсов. Цифровой формат помогает снизить нагрузку в почтовых отделениях: отправителю не нужно относить письмо на почту. Адресат получает такое письмо в течение 5 минут, для сравнения – бумажное письмо доставляется в срок от 2 до 12 дней. Оцифровка почты помогает государственным органам и организациям снижать затраты на распечатку и упаковку», – сообщил министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

Такое внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления и государственных услуг входит в рамки реализации нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Подключение к сервису электронных заказных писем, как и их получение является бесплатным и безопасным методом. Письма пересылаются по защищенным каналам связи, а доступ к ним имеют только отправитель и адресат.

Получать электронные заказные письма можно на нескольких платформах: