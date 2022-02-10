Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева дебютировала на Олимпиаде в Пекине

Пекин. Китай. Спортсменка из Удмуртии Лилия Васильева дебютировала на Олимпийских играх в Пекине. 10 февраля она участвовала в гонке на дистанцию 10 км.

Расстояние спортсмены преодолевали в классическом стиле. Васильева финишировала с результатом 29:32.2 и заняла 15 место. Ещё одна россиянка Татьяна Сорина закончила гонку десятой, её результат 29:17.4. Выше всех из национальной сборной поднялась Наталья Непряева — 4 место (28:37.9). От третьего места её отделила 0,1 секунды.



Бронзовую медаль завоевала финка Криста Пермякоски (28:37.8), второе место также заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен (28:06.07). Победительницей в гонке стала норвежская спортсменка Тереза Йохауг (28:06.3).