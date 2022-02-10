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Уголовное дело в отношении экс-главы администрации Октябрьского района Ижевска направили в суд

11:53, 10 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Уголовное дело в отношении экс-главы администрации Октябрьского района Ижевска направили в суд
11:53, 10 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#чиновники\n#уголовное дело\n#суд\n#Октябрьский район Ижевска
Фото: Алексей Девяткин «ВКонтакте»
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Из-за незаконных действий ущерб городскому бюджету составил более чем 600 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за превышение должностных полномочий осудят бывшего главу Октябрьского района Алексея Девяткина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Обвиняемый незаконно заключил дополнительное соглашение к одному из муниципальных контрактов. Тем самым он причинил городскому бюджету ущерб в размере более 600 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). Подсудимый возместил причиненный ущерб в полном объеме.   

Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Ижевска. За данное преступление экс-руководителя района могут лишить свободы на срок до 4 лет.      

Напомним, что Алексея Девяткина задержали 12 октября 2021 года и отправили под домашний арест. В настоящий момент должность главы Октябрьского района временно занимает Наталья Новикова.

11:53, 10 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#чиновники\n#уголовное дело\n#суд\n#Октябрьский район Ижевска