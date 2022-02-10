УФАС призвал демонтировать незаконную «церковную лавку» в центре Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Незаконную «церковную лавку» на улице Красной, 154 в Ижевске необходимо демонтировать. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Удмуртии.

Сообщается, что в адрес управления поступило обращение от Ижевской епархии о проведении проверки правомерности размещения на улице Красной в Ижевске напротив Александро-Невского собора нестационарного торгового объекта «Церковная лавка». Отмечается, что данная лавка не имеет никакого отношения к епархии и её каноническим подразделениям фактически и юридически.

Проверка показала, что схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Ижевска размещение вышеназванного киоска не предусмотрено, разрешение на установку органами местного самоуправления не выдавалось, а заявления хозяйствующего субъекта о размещении не поступало в адрес местной администрации.

В УФАС подчеркнули, что бездействия органов местного самоуправления, связанные с недемонтажём лавки, размещённых в отсутствие правовых оснований, приводит к созданию необоснованных преимущественных условий деятельности хозяйствующему субъекту, разместившему такой объект, созданию дискриминационных условий хозяйствующим субъектам, добросовестно осуществляющим деятельность на аналогичном рынке.

Ввиду установления вышеназванных признаков нарушения антимонопольного законодательства администрации Первомайского района Ижевска выдано предупреждение о принятии мер, направленных на демонтаж временного сооружения.