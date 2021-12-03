В Удмуртии общепиту вновь разрешили работать в торговых центрах и по ночам

Организациям возобновить режим работы можно будет с 6 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сняли ряд ковидных ограничений. В пятницу, 3 декабря, глава республики Александр Бречалов внёс изменения в своё распоряжение от 18 марта 2020 года №42-РГ «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликовали на официальном правительственном портале.

На основании документа, с понедельника, 6 декабря, предприятия общепита Удмуртии смогут возобновить свою работу в торговых центрах. Ранее такие заведения, не имеющие отдельного выхода на улицу, были полностью закрыты. Также общепиту разрешена работа в ночное время, с 23:00 до 07:00 следующего дня. Об этом говорится в подпунктах 2.4 и 2.5 указанного распоряжения.

Отметим, что возобновить такой режим смогут те заведения, где привито от коронавируса не менее 80% сотрудников (подпункт 4.12 указанного распоряжения).

В ограничении режима работы ночных клубов, дискотек, залов караоке и прочих ночных развлекательных и досуговых площадок изменений нет.