Новый «Боинг-737» авиакомпании «Ижавиа» приземлился в столице Удмуртии

Лайнер «Душа Удмуртии» приступил к выполнению регулярных рейсов.

Ижевск. Удмуртия. Второй по счету «Боинг-737» поступил в распоряжение пилотов компании «Ижавиа». В ижевскую гавань лайнер приземлился в 11:55 по местному времени.

Самолет может принять на борт 184 пассажира. «Душа Удмуртии» — первая машина в парке «Ижавиа», оборудованная отдельным салоном бизнес-класса.

Имея постоянную приписку в аэропорту Ижевска, судно будет выполнять регулярные рейсы на самых востребованных направлениях, таких как: Москва, Санкт-Петербург и другие, рассказал генеральный директор авиакомпании Александр Синельников.

Кроме собственного имени «Душа Удмуртии» самолет получил и обновленную фирменную ливрею. К традиционным белому и красным цветам добавился фиолетовый — в удмуртской традиции он символизирует волшебство и чудеса.

Предполетную подготовку и покраску самолет проходил в Праге, затем отправился в Москву для оформления в таможенном ведомстве.

Уже через час после прилета лайнер взял на борт первых пассажиров из Ижевска. Рейс отправился в Санкт-Петербург.



Напомним, по объему пассажиропотока в 2021 году ижевский аэропорт поставил рекорд, которого не знал с советских времен. 2 декабря здесь поздравили 500-тысячного пассажира. Им оказался 10-летний житель Ижевска, который с мамой отправился в Санкт-Петербург для участия в художественном конкурсе.

Первый «Боинг» компании прибыл в Ижевск в апреле 2021 года. Встреча с ними оказалась «как любовь с первого взгляда», рассказал ранее «Сусанину» командир авиаэскадрильи «Боинг 737-800» авиакомпании «Ижавиа» Александр Соловьев.