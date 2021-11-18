Фото жителей Удмуртии со своими мамами могут попасть на светодиодные экраны Ижевска

Для этого достаточно выложить фотографию со своей мамой и подписать хештеги.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут поучаствовать в интернет-акции «Мы с Мамой Похожи». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мероприятие запускает Центр активных коммуникаций в честь Дня матери. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября и в 2021 году выпадает на 28 ноября.

Участники акции могут выложить фотографию с мамой в свои социальные сети до 21 ноября включительно. Страница пользователя обязательно должна быть открыта, а публикация подписана хэштегами ДеньМатери и МысМамой. Самые оригинальные работы появятся на больших светодиодных экранах Ижевска.

Посмотреть уже выложенные фотографии и узнать больше об акции можно в группе Центра активных коммуникаций в «ВКонтакте».