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Фото жителей Удмуртии со своими мамами могут попасть на светодиодные экраны Ижевска

14:35, 18 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Фото жителей Удмуртии со своими мамами могут попасть на светодиодные экраны Ижевска
14:35, 18 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соцсети\n#фотографии\n#мама\n#День матери\n#акция
Фото: twenty20.com
206
0

Для этого достаточно выложить фотографию со своей мамой и подписать хештеги.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут поучаствовать в интернет-акции «Мы с Мамой Похожи». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мероприятие запускает Центр активных коммуникаций в честь Дня матери. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября и в 2021 году выпадает на 28 ноября.

Участники акции могут выложить фотографию с мамой в свои социальные сети до 21 ноября включительно. Страница пользователя обязательно должна быть открыта, а публикация подписана хэштегами ДеньМатери и МысМамой. Самые оригинальные работы появятся на больших светодиодных экранах Ижевска.

Посмотреть уже выложенные фотографии и узнать больше об акции можно в группе Центра активных коммуникаций в «ВКонтакте».

14:35, 18 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соцсети\n#фотографии\n#мама\n#День матери\n#акция
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