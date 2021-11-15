Благотворительная акция «Белый цветок» пройдёт в Удмуртии 19 декабря

Её проводит Ижевская епархия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском епархиальном управлении состоялось первое собрание организационного комитета по проведению в столице Удмуртии благотворительной акции «Белый цветок». Об этом сообщила пресс-служба духовного ведомства.

В ходе совещания было отмечено, что акция успешно прошла в 2020 году, показала способность сплотить горожан для помощи страждущим детям и смогла вовлечь в благое дело учащихся школ. Планируется, что в этом году акция пройдет 19 декабря, в день памяти святого Николая Чудотворца, который у всех верующих ассоциируется с добрыми делами и милосердием.

Напомним, что акция «Белый цветок» имеет глубокую историю. Так называемые «Дни цветков» были популярны в Европе с конца ХIХ века. Эти мероприятия устраивали общественные организации, чтобы справиться с эпидемиями туберкулёза. С 1911 года по инициативе Николая II «Дни цветков» стали проводится во многих городах России, также в рамках борьбы с туберкулезом. В поддержку акции в День белого цветка проводили благотворительные базары, открывались буфеты, шли концерты. К благотворительным базарам готовились заранее: в каждой семье что-то мастерили. Вручную изготавливались десятки тысяч цветков и передавались в комитеты «Белого цветка». Прейскуранта на букеты и цветочки не было — каждый давал, сколько может. И за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет белых цветов. Собранные средства шли на борьбу с болезнями.

В наши дни «День белого цветка» возрождён. Постепенно он набирает популярность и уже прошёл во многих городах России, а в некоторых местах успел стать традиционным. Задача акции — объединить как можно больше людей вокруг благого дела, в том числе подключить подрастающее поколение, рассказать о милосердии и традициях благотворительности. В образовательных учреждениях в рамках уроков милосердия дети изготовят поделки, которые затем можно будет купить за любое пожертвование.